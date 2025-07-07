Блок в своей деларации выразил "серьезную озабоченность" ростом пошлин.

Китай отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые 10%-ые пошлины в отношении стран, поддерживающих "антиамериканскую политику" БРИКС. В Пекине отметили, что Организация не стремится к конфронтации и не нацелена на какую-либо страну.

"БРИКС - это важная платформа для сотрудничества между развивающимися странами с формирующимися рынками. Она выступает за открытость, инклюзивность и готовность к сотрудничеству. Она не является блоком для конфронтации и не направлена против какой-либо страны. Что касается повышения пошлин США, то Китай уже не раз четко излагал свою позицию. В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит", - заявила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, пишет Newsweek

На своем саммите блок БРИКС осудил повышение пошлин и нападки на Иран, но воздержался от обвинений в адрес Трампа. Декларация группы, в которой также осуждаются военные действия Израиля на Ближнем Востоке, обошла стороной Россию и лишь раз упомянула о войне в Украине.

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В документе, косвенно направленном против США, выражена "серьезная озабоченность" ростом пошлин, которые "не соответствуют правилам ВТО (Всемирной торговой организации)". При этом указано, что эти ограничения "угрожают сократить мировую торговлю, нарушить глобальные цепочки поставок и внести неопределенность".

Саммит БРИКС - последние новости

Двухдневный саммит БРИКС был отмечен отсутствием двух самых влиятельных членов. Председатель Китая Си Цзиньпин не присутствовал на саммите БРИКС впервые с тех пор, как возглавил свою страну в 2012 году. Владимир Путин, выступавший в режиме видеоконференции, по-прежнему избегает поездок за границу из-за международного ордера на арест, выданного после вторжения в Украину.

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