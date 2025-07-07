Программный директор фестиваля Илья Дядик поделился собственными впечатлениями от каждого из фильмов и рассказал, почему их стоит увидеть.

10 июля 2025 года в киевском кинотеатре "Жовтень" стартует седьмой фестиваль "Неделя швейцарского кино". В течение пяти дней столичные зрители смогут открыть для себя шесть историй из Швейцарии – разных по жанрам, но одинаково чувственных, смелых и актуальных.

В частности, нынешняя программа фестиваля предлагает научно-фантастический триллер об искусственном интеллекте, трагикомедию о трудовой миграции, спортивную драму о борьбе за семейную ферму, исторический судебный кейс, который изменил женское движение в стране, сюрреалистическую анимацию и документальный фильм о Селин Дион. Все ленты будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программный директор фестиваля Илья Дядик в комментарии УНИАН поделился собственными впечатлениями от каждого из фильмов и рассказал, почему их стоит увидеть.

Видео дня

Бизоны

Bisons, 2024, спорт/драма, режиссер Пьер Моннар

Фильмом-открытием фестиваля станет история молодого чемпиона Швейцарии по реслингу, который оказывается перед непростым выбором: спасти семейную ферму от банкротства, согласившись на подпольные бои, или остаться верным своим принципам. Его путь в мир жестких правил превращается в эмоциональное путешествие, где на кону не только дом, но и собственное достоинство.

"Это абсолютный лидер швейцарских кинопремий последнего сезона – лента, поражающая аутентичностью и сильными актерскими работами. Она затрагивает тему спорта, но в то же время раскрывает более глубокие вопросы выбора, семейных связей и поиска себя", – комментирует Илья Дядик.

Моя замечательная Ванда

Wanda, mein Wunder, 2020, драма/комедия, режиссер Беттина Оберли

На живописной вилле у швейцарского озера тихая и преданная сиделка из Польши становится незаметной частью чужой семьи. Она работает день и ночь, чтобы прокормить своих детей дома, и вдруг оказывается в центре сложных эмоциональных отношений с младшим сыном хозяев. Жизнь под одной крышей стирает личные границы, а случайная близость приводит к неожиданным последствиям.

"Фильм сочетает острую социальную сатиру с искренними эмоциями. Это история о любви, границах и том, как легко раствориться в чужой жизни. "Моя замечательная Ванда" поднимает важные вопросы, которые касаются не только трудовых мигрантов, но и каждого из нас", – рассказывает программный директор фестиваля.

Электрическое дитя

Electric Child, 2024, научная фантастика/триллер, режиссер Симон Жакме

В центре сюжета – ученый, который стремится спасти сына от смертельной болезни мозга. Ради этого он заключает сделку с искусственным интеллектом, который сам создал. Но когда на кону жизнь ребенка, способен ли человек предусмотреть все последствия сосуществования с разумом, мыслящим за пределами человеческих представлений?

"Это захватывающий визуально и концептуально триллер о рисках сосуществования с всемогущим ИИ. Симон Жакме – режиссер, за которым мы давно следим, он уже бывал в Киеве на Неделе швейцарского кино с фильмом "Невинный", – характеризует ленту Илья Дядик.

После показа фильма состоится лекция соруководителя государственного приложения "Мрия" Максима Илюхина об инновациях и технологиях в современном мире.

Дело Фриды

Frieda's Case, 2024, драма, режиссер Мария Брендле

Начало XX века. Молодая швея Фрида Келлер предстает перед швейцарским судом за убийство собственного пятилетнего сына. Громкий процесс шокирует общество и поднимает неудобный вопрос: может ли преступница одновременно быть и жертвой? Фильм исследует темы материнства, патриархальных норм и борьбы женщины за собственный голос.

"Это глубокая историческая драма, основанная на реальных событиях, о борьбе главной героини против патриархального общества, которая актуальна и сегодня. "Дело Фриды" показывает, как легко система стирает человеческое лицо за стереотипами и осуждением", – отмечает киноэксперт.

Идеальная нота Селин Дион

La note parfaite, l'aventure suisse de Céline Dion, 2024, документальное/музыка, режиссеры Винсент Гонон, Ноэль Тортахада

В 1988 году никто не ожидал, что молодая канадка из Квебека выиграет Евровидение, представляя... Швейцарию. Эта победа открыла новую страницу в жизни Селин Дион – от застенчивой девушки с нестандартной внешностью до одной из самых успешных поп-звезд мира.

"Если вы следите за Евровидением, обязательно обратите внимание на эту ленту. Она открывает малоизвестные страницы из карьеры Дион", – говорит Илья Дядик.

Путешествие теней

Reise der Schatten, 2024, анимация/сюреализм, режиссер Ив Нетцгаммер

Философская 3D-анимация о поисках человечности в эпоху технологий. Главный герой – бесполое существо, которое путешествует по дистопической вселенной, постепенно открывая собственную сущность. Этот экспериментальный фильм завораживает зрителя гипнотическими образами и сложными размышлениями о телесности, любви и самовосприятии.

"Еще одним хедлайнером фестиваля является смелая и эстетически мощная работа. Экспериментальная анимация Ива Нетцгаммера – это философское размышление о любви и телесности. Чтобы понять в чем же суть современного видео арта представить картину мы пригласили куратора и директора Фонда Fernet-Branca Ольгу Осадчую, которая расскажет больше о современном швейцарском видеоарте", – добавил программный директор фестиваля.

Ленту можно будет увидеть бесплатно 11 июля в Concert Hall на Кирилловской, 41, при условии предварительной регистрации.

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