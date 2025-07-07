Вторник в Украине будет жаркий, но в ряде областей ожидаются осадки.

Во вторник, 8 июля, жара в Украине будет продолжаться, но в ряде областей погоду изменит циклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в течение дня составит +30...+33 градуса, местами на юге и в центре разогреет до +34...+36 градусов!

Будет доминировать преимущественно сухая погода, но циклон Gabriel вместе с атмосферными фронтами обусловит в западных областях грозовые дожди.

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"Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей", - спрогнозировала Диденко.

В Киеве, по ее данным, также будет жара +31...+33 градуса.

Жара в Украине - прогноз на неделю

О том, что в Украине будет жарко, но в то же время местами будут дожди, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, аномальное тепло принесет к нам горячий воздух с Балкан и Предкавказья.

По словам специалиста, жара будет сопровождаться активными атмосферными процессами - местами вероятны грозы, град и сильные порывы ветра. В частности, 8 июля неустойчивая погода ожидается в западных и северных областях. Здесь пройдут грозовые ливни, местами сильные, днем в западной части возможны град и шквалы 17 - 22 м/с, местами 25 - 27 м/с.

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