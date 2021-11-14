По мнению Пономарева, Путину сейчас не нужны потери в регулярной армии РФ.

Россия сейчас не заинтересована нападать на Украину - президент страны Владимир Путин активно занят событиями в соседней Беларуси.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который в 2014 единственный проголосовал против аннексии Крыма, в эфире канала "Украина 24".

По его убеждению, сейчас Путиным не ведется подготовка к новому наступлению на Украину, потому что ему невыгодны потери в рядах регулярной российской армии. Это, говорит Пономарев, будет влиять на популярность президента страны-агрессора внутри РФ.

"У него сейчас другой более приоритетный фронт – белорусский. Для него гораздо более важная задача сейчас – задушить Лукашенко в объятиях и добиться объединения. Обострение на украинском фронте скорее этому помешает, дополнительно кого-то напугает. Вряд ли ему это нужно", - предполагает экс-депутат Госдумы.

Обострение на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

Читайте такжеОП: Россия удерживает мощную наступательную группировку вокруг УкраиныВ самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Юрий Годован