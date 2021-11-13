Лукашенко отметил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах ракетных комплексов на Западном и Южном направлениях.

Александр Лукашенко намерен разместить на западе и юге Беларуси российские ракетные комплексы "Искандеры". Он уже об этом попросил президента РФ Владимира Путина.

Как рассказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Нацоборона", на вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них достигает 300 километров.

"Сейчас тормошу вашего президента (Владимира Путина - УНИАН), мне надо здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер"", – сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на Западном и Южном направлениях, то есть возле границ с Украиной, в том числе.

Лукашенко говорит: "Пусть стоят".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (дальность пуска), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Пуски были ракет на учениях "Запад-2021", одна ракета поразил цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра… Поэтому мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать и (ЗРК) "Бук-МБ". Отличное оружие "Бук" – (зенитную управляемую) ракету сделали, пусковую установку новую. Многое и по бронетехнике (сделали), очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ, бронемашины, восемь - девять человек экипаж, как БТР", - отметил Лукашенко.

Такое желание у Лукашенко, видимо, возникло на фоне миграционного кризиса, который мы наблюдаем в последние дни в Беларуси.

Справка УНИАН. "Искандер" - это российские баллистические ракетные комплексы. "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают. Могут достигать расстояния до 500 километров.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Виктория Гордиенко