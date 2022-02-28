Это произошло днем 28 февраля.

На Буковине российские оккупанты обстреляли автомобиль скорой помощи, в которой находились медицинские сотрудники.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на руководителя центра экстренной медпомощи Владимира Еленева.

Нападение на мирных граждан произошло 28 февраля в селе Тарашаны Черновицкого района. Пули попали в лобовое стекло. Медики, к счастью, остались живы и не травмировались. При этом лицо нападавшего медсотрудники не заметили.

Остальная информация пока уточняется.

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