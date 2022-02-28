Оккупанты обстреляли "скорую" / Volodymyr Fedak, Instagram
На Буковине российские оккупанты обстреляли автомобиль скорой помощи, в которой находились медицинские сотрудники.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на руководителя центра экстренной медпомощи Владимира Еленева.
Нападение на мирных граждан произошло 28 февраля в селе Тарашаны Черновицкого района. Пули попали в лобовое стекло. Медики, к счастью, остались живы и не травмировались. При этом лицо нападавшего медсотрудники не заметили.
Остальная информация пока уточняется.