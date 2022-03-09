Оккупант пожаловался маме на войну в Украине.

Украинские спецслужбы перехватили разговор еще одного российского оккупанта, который пожаловался маме на войну в Украине.

По его словам, он знал, куда едет. При этом мама его уверена, что сын ехал "на зачистку", а не на "боевые действия". Кроме того, родительница хочет, чтобы ее сын вернулся домой, и если нужно, она передаст ему денег.

"Вы туда ехали не для того, чтобы вас крошили как винегрет", - сказала мама.

На это оккупант ответил, что через два дня, возможно, руководство будет выводить их из Украины.

"Мама, мы приехали не на боевые действия, мы приехали на войну. Мы приехали просто в пекло. Нас просто обманули всех. Вот в чем ситуация", - сказал российский военный.

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