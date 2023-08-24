В разведке считают, что для определения того, действительно ли Пригожин был на борту самолета, надо проводить сверхтщательную проверку.

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали возможную гибель главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Желаем успехов всем участникам соревнований", - прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала "Мы-Украина". "На самом деле история очень красноречива. Если мы говорим о состоявшемся государстве, цивилизованном, если есть мятеж с нарушением закона, то ситуация решается через суды и расследования. Если мы говорим по крайней мере о мафии и банде, то там есть какие-то понятия, договорились значит договорились. Если это failed state (несостоявшееся государство - УНИАН), и собственно, даже не понятийная история, то видим такие методы, которые будут иметь последствия для самого образования, которое называется Российская Федерация", - высказал мнение Юсов.

Также он рассказал может ли катастрофа самолета быть местью после попытки мятежа Пригожина.

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"Едят друг друга они давно уже, просто по-разному и готовят по-разному. Кого-то варят на медленном огне, кого-то жарят быстро, а кого-то едят сырым, просто солят. На самом деле предполагать вероятность какой-то случайной аварии - это может только российская пропаганда. Понятно, что это умышленный террористический акт, или поражение извне, или в середине, - надо еще разбираться. То есть, это ликвидация ряда лиц. Для чего и как? Далее мы еще раз подчеркиваем, что видим цену слова коллективного Путина и всего его режима", - сказал Юсов.

Также он сказал, что нужно осуществлять сверхтщательную проверку, чтобы выяснить действительно ли Пригожин был на борту самолета.

Юсов считает, что поскольку Россия - это большое по территории государство, то лишь одна такая структура как частная военная кампания "Вагнер", не повлечет очень стремительных и быстрых разрушений в этой стране.

"Но это может начать очередные процессы, дать очередные трещины, так или иначе для режима Путина. Это очередные вещи, которые подмывают устои этого режима и его существования", - отметил Юсов.

Смерть Пригожина

Вечером 23 августа в РФ разбился самолет. Впоследствии стало известно, что он принадлежал Пригожину. На борту самолета находилось 10 человек, включительно с самым Пригожиным. Все они погибли.

Иностранные эксперты и аналитики выдвигают различные версии относительно заказчиков ликвидации главаря "вагнеровцев". Самой распространенной является версия о том, что приказ на убийство Пригожина отдал Путин.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть главаря наемников, заявив, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.

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