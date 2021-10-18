Контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил 13 октября задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР".

В сети опубликовали кадры задержания российского военного Андрея Косяка на Донбассе, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Российская пропаганда представляет его, как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадре доказывают - во-первых, боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И, вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Совместный Центр Контроля и Координации могут входить только представители Украины и России", - написал журналист.

Также он заверил, что никто против Косяка силу не применял.

"Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта. В-третьих, с подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка. Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров. Такой вот хитрый план", - добавил Цаплиенко.

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Задержание боевика ЛНР на Донбассе

Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил 13 октября задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины.

Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его заданием, согласованным в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирования соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.

Задержанным оказался гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Задержанный - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометному взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Автор: Олег Давыгора