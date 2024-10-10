Он отметил, что было бы очень хорошо расширить контролируемую ВСУ территорию.

Курская операция должна продолжаться и было бы очень хорошо расширить контролируемую Вооруженными силами Украины российскую территорию. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Эспрессо".

"Как минимум там надо закрепиться, держаться и отражать их (россиян) атаки. Как максимум, было бы очень хорошо, если бы наши защитники смогли бы существенно расширить контролируемую территорию. Очень надеюсь, что такие планы есть и мы еще увидим их реализацию", - сказал Дикий.

Относительно того, что потеряла и получила Украина от этой операции, бывший командир "Айдара" отметил, что "Украина не потеряла ничего".

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"Это не значит, что мы не несем там потери. Мы несем там потери. Но мы абсолютно так же несли бы их в войне с россиянами на других направлениях. А вот получили мы немало", - отметил он.

Эксперт напомнил, что россиянам пришлось перебрасывать в Курскую область достаточно много своих резервов, туда забрали несколько очень боеспособных частей с украинского фронта, в частности, 106 воздушно-десантную дивизию, 101 дивизию морпехов с Херсонщины.

"Как раз эта операция выявила то, во что многие не хотели верить. Что у россиян очень большие проблемы уже сейчас с человеческим резервом. Именно Курская операция показала, что боеспособные части их сейчас на нашей территории. Внутри России таких серьезных, боеспособных частей просто не осталось", - пояснил эксперт, отметив при этом, что результат был меньше, чем ожидалось, ведь россияне решили делать ставку на продолжение наступления на Донбассе.

В то же время Курская операция имела важные политические результаты - на Западе и на Востоке.

"Политическая цель на Западе достигнута полностью на 100% - мы переломили весь дискурс обсуждения... Там считалось, что победить Россию именно военным путем вообще невозможно... После Курской операции все изменилось радикально. Сейчас речь идет о совсем другом - чего не хватает Украине, чтобы победить Россию на поле боя, почему нам не добавляют, где его можно взять, на кого надо надавить. То есть речь идет о том, почему мы еще не победили", - подчеркнул Дикий.

Что касается политической цели на Востоке, по его словам, Украина рассчитывала, что Курская операция запустит определенные процессы в России - "покажет, что "король голый". Но пока она не достигнута, поскольку в РФ "гениально сделали свою работу информационные войска". События на Курщине показываются как мелкий пограничный инцидент, а взамен идет максимальное выпячивание российского наступления на Донбассе.

"Но чем дольше мы находимся там, тем более шаткой их конструкция становится", - отметил Дикий.

Курская операция - что известно

Пока украинские войска будут сохранять присутствие на российской территории, Москва не сможет претендовать на любую победу, пишет американский журнал Foreign Policy. Отмечается, что Курская операция открыла "третий путь" выхода из войны, развязанной Россией.

По словам командира украинской армии Сергея Коротких, который непосредственно участвует в боях в Курской области, операциязаставила РФ перебросить около 50 000 захватчиков в российский регион и привлекать десантников и морпехов для противостояния ВСУ в Курской области. А в Институте изучения войны заявили, что Россия бросила воевать в Курской области даже ФСБ.

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