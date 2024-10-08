Курская операция открыла 'третий путь' выхода из войны, - Foreign Policy

Пока украинские войска будут сохранять присутствие на российской территории, Москва не сможет претендовать на какую-либо победу, пишет журнал.

Операция ВСУ в Курской области России, вероятно, помогла в достижении стратегической цели - сделала возможными переговоры, основанные на взаимном обмене землями, пишет американский журнал Foreign Policy.

В издании отметили, что такие переговоры "устанавливают надежный третий путь выхода из этой войны", когда капитуляция Украины исключена, а полная победа на данный момент маловероятна.

Как акцентировали в журнале, на Западе сходятся к тому, что "Украина и Россия в конечном итоге должны будут сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы положить конец войне".

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И, пока украинские войска будут сохранять присутствие на российской территории, Москва не сможет претендовать на какую-либо победу в войне, говорится в статье.

"Оккупировав российскую территорию, по крайней мере теоретически, Киев создал прецедент, которым он может завершить войну в свою пользу", - пишет журнал.

Отмечается, что в Курской области появилась украинская теория победы" - в Украине рассчитывают, что смогут обменять оккупированные российские земли на свои.. Операция в Курской области, по крайней мере, значительно укрепила позиции Украины на любых будущих переговорах, добавили в Foreign Policy.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, участвующий в боях в Курской области командир украинской армии Сергей Коротких подробно объяснил, какие задачи решает операция ВСУ на российской территории.

Во-первых, она показала способность украинских бойцов побеждать численно превосходящие силы врага. Во-вторых, заставила РФ перебросить около 50 000 захватчиков в российский регион и привлекать десантников и морпехов для противостояния ВСУ в Курской области, рассказал боец.

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