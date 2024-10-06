Россия вынуждена привлекать десантников и морпехов для противостояния ВСУ на своей территории, отметил военный.

Операция ВСУ в Курской области России, во-первых, показала способность украинских бойцов побеждать численно превосходящие силы врага, во-вторых, заставила РФ перебросить около 50 000 захватчиков в российский регион. Такое мнение высказал командир сводного подразделения одной из участвующих в боях в Курской области бригад Сергей Коротких, пишет "Фокус".

"Война на территории противника разрушает его, а не нашу инфраструктуру. Мы воюем там, где россиянам невыгодно, и наносим удары в неожиданных местах. Малые силы ВСУ перетягивают на себя внимание огромного количества войск", - заявил боец.

По его словам, срочники проблему не решили, и Россия вынуждена привлекать десантников и морпехов для противостояния ВСУ в Курской области. Как отметил Коротких, речь идет о 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 155-й бригаде морской пехоты:

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"Без Курской операции все они оказались бы на Покровском направлении, что гораздо хуже для нас".

Курская операция - актуальное

Напомним, в Институте изучения войны сообщали, что Россия бросила воевать в Курской области даже ФСБ.

Сообщалось, что руководство поставило перед спецназом, включая элементы групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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