У россиян в Курской области большие проблемы с организацией.

Россия вряд ли сможет отбить Курскую область в ближайшее время из-за плохой организации и проблем с логистикой, пишет издание Politico.

Так, ранее высказывались опасения, что тысячи военнослужащих, которых Украина перебросила в Курскую область России, привели к нехватке в других областях. Однако аналитики считают, что Украина сможет сохранять за собой российские территории в течение по крайней мере нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут полностью организовать ответные действия.

Как рассказал изданию военный чиновник, украинцам удается пополнять запасы своих войск на российской территории, в то время как у россиян, из-за плохой координации и планирования, "есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации войск и организации" для перехода в наступление.

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"Пока ничего не указывает на то, что они готовы предпринять серьезную попытку вернуть Курскую область, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время", - отметил он.

Курская операция - новости

Как писал Bloomberg, Украина сможет удерживать захваченные территории в Курской области России в течение нескольких месяцев или даже дольше. Российские войска проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

Ранее немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявлял, что попытка Украины ослабить российское давление на Покровском направлении через операцию части Курской области не сработала - Россия не сняла войска с востока. В то же время он не считает Курскую операцию "жестом отчаяния" и по его мнению, она все еще может создать возможности, например, стать "разменной монетой" во время возможных мирных переговоров.

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