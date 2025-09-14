Российский президент связал свою политическую состоятельность с постоянной конфронтацией с Америкой и ее союзниками.

Когда российский диктатор Владимир Путин отправил в Польшу не менее 19 беспилотников, он дал понять, что не планирует прекращать войну с Западом в ближайшее время.

Как пишет Politico, не будучи готовым заключить мирное соглашение с Украиной под давлением президента США Дональда Трампа, Путин связал свое политическое выживание с тлеющим конфликтом с США и их союзниками.

Критики путинского режима в РФ говорят, что он "президент войны" и поэтому не заинтересован в ее прекращении. А возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности.

Издание отметило, что хотя россияне потряли много живой силы и ощутили экономический урон, с политической точки зрения, прекращение войны сопряжено с рисками.

Жесткий контроль Кремля над СМИ позволит представить мирное соглашение большинству россиян как победу. Но это не те, о ком будет беспокоиться российский президент.

Однако Путин обещал своим гражданам грандиозную победу не только над Украиной, но и над тем, что Кремль называет "коллективным Западом".

Издание отметило, что по данным военных аналитиков, с тех пор, как в августе Путин встретился с Трампом на Аляске, Москва активизировала свою кампанию гибридной войны против Европы.

Кроме того, в статье, опубликованной за два дня до вторжения беспилотников в Польшу, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Хельсинки в планировании атаки, пригрозив, что любое нападение "может привести к краху финской государственности - раз и навсегда".

Аналитики отметили, что риторика этой статьи напоминает заявления Кремля перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

Помимо этого, как отметили критики путнского режима, Москва начала переносить жизненно важные отрасли промышленности, включая судостроение, на восток страны, подальше от границы с НАТО. А также проводит масштабные военные учения с Беларусью, в том числе прямо через границу с Польшей. Поэтому, как отметили они, чего бы ни добился Путин в Украине, конфронтация с Западом, в том числе и вонная, на этом не закончится.

"Неоднозначные сигналы Трампа о его приверженности НАТО и нежелание соблюдать собственные обещания, когда речь идет о санкциях против Москвы, дают Путину уверенность в том, что ему это сойдет с рук", - написало издание.

Журналисты считают, что вторжения, подобные польскому, направлены на то, чтобы ослабить приверженность альянса коллективной обороне, а небольшие наступления проверяют готовность НАТО к реагированию.

"Пока что реакция Вашингтона подпитывает эти опасения", - отмтили журналисты.

Российские дроны атаковали Польшу

В ночь на 10 сентября группа из 19 российских дронов залетела в воздушное пространство Польши. Силы НАТО сбили 4 из них.

Сразу после этого ряд европейских политиков выразили свою глубокую обеспокоенности ситуацией. А Трамп только на втоой день заявил, что это могло быть ошибкой.

