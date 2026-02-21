Запад может заставить РФ проиграть в Украине: The Telegraph раскрыл, что для этого нужно

То, что Путин не смог добиться хоть малейших успехов в войне против Украины, унижает его.

Четыре года назад РФ начала свое провальное вторжение в Украину. И теперь отсутствие достижения заявленных целей унижает российского диктатора Владимира Путина.

Как пишет обозреватель The Telegraph Чарльз Мур, из-за войны почти 10 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. По официальным данным, погибло более 55 тыс. украинских военных и более 15 тыс. гражданских.

"Число погибших среди гражданского населения за 2025 год выросло больше, чем за все предыдущие. А российские атаки на энергетическую инфраструктуру в самую холодную зиму войны направлены ​​на то, чтобы заморозить украинцев насмерть", - написало издание.

Журналисты указали, что при Дональде Трампе администрация США обернулась против Украины, поэтому многие мирные жители погибли из-за отсутствия противовоздушной обороны, которую ранее давал Вашингтон.

Потери РФ в войне против Украины

РФ, вероятно, потеряла более 325 тыс. солдат убитыми, и втрое больше раненых или пропавших без вести. А за последние два месяца армия РФ потеряла больше солдат, чем приняла на службу.

"Ум Путина не обеспокоен этим, пока достигаются поставленные цели. Российский народ может смириться с "ценой, которую стоит заплатить". Но цели не достигаются", - констатировало издание.

Отсутствие результата настолько унизителено, что Путин считает, что его единственный шанс – это продолжать войну.

"Если бы он сейчас отступил, все неразрешимые вопросы обрушились бы на него", - отметили журналисты.

Как этим может воспользоваться Украина

На фоне этого Украина может показать определенные успехи. Она сдерживает одну ядерную державу, которую поддерживает другая ядерная держава (Китай). Эти "непреодолимые" трудности не сломили ее.

"Украина - единственная европейская страна, которая участвовала в крупномасштабной войне в Европе с 1945 года. Она стала ведущей военной державой на нашем континенте", - подчеркнуло издание.

Успехи Украины в Черном море

Еще более примечательно, как отметило издание, что Украина держит весь российский Черноморский флот в порту и атаковала российскую подводную лодку в сухом доке, не имея при этом военно-морского флота.

"Украина - самая изобретательная военная держава нашего времени. На ее фоне Путин и его соратники выглядят медлительными и негибкими", - выразили мнение журналисты.

Чего добился Путин

Однако Путин добился большего успеха не на фронте, а в войне за внешнее восприятие. Его главное преимущество заключается в том, что он знает, чего хочет, в то время как у НАТО цели расплывчаты, противоречивы и, к тому же, короткая продолжительность внимания.

Издание подчеркнуло, что мало кто любит Путина, но он распространяет свою версию событий – что у РФ есть обоснованные претензии, что Украина коррумпирована, недемократична и не является настоящим государством, что НАТО представляет угрозу, на которую россияне могут законно жаловаться, и что Украина не может победить.

"По причинам, которые остаются неясными, Белый дом принимает эту версию. Некоторые сторонники Трампа даже видят в Путине своего истинного союзника в борьбе против "пробужденного сознания"", - написало издание.

Роль Трампа

Трамп неявно (иногда явно) поддерживает версию событий Путина, и никогда не поддерживает то, что своим нападением глава Кремля нарушил основополагающее правило мира, изменив границы Европы силой.

В ходе текущих переговоров Трамп постоянно запугивает и обвиняет Украину в недостаточных уступках, но никогда не выдвигает четких требований к РФ о каких-либо уступках.

Путин внимательно наблюдает за всем этим и видит, что у Трампа нет никаких принципиальных позиций, поэтому он продолжает настаивать.

Переговоры о прекращении войны в Украине

Недавно в Женеве прошел очередной раунд мирных переговоров между Украиной и РФ, однако закончился он без прорыва. Президент Владимир Зеленский выразил недовольство такой ситуацией, а у Трампа, наоборот, заявили, о "значительном прогрессе".

При этом, американские сенаторы-демократы, побывавшие в Украине на днях, пообещали добиваться принятия новых жестких санкций в энергетической сфере и других законов, чтобы надавить на РФ и заставить ее прекратить войну.

