Ведущие назвали происходящее в эфире "ролевой игрой, которая называется ТКГ".

Украинский телеканал "НАШ" включил в прямой эфир одного из главарей боевиков "ЛНР" Родиона Мирошника, который принимает участие в переговорах ТКГ.

Соответствующее видео эфира появилось в аккаунте телеканала в Youtube.

В студии присутствовали украинские политики - нардепы и бывшие чиновники. Темой дискуссии стала реализация Минских соглашений. Мирошник традиционно для российской пропаганды обвинил Украину в несоблюдении договоренностей, а также "обстрелах" оккупированной территории. Также он заявил, что участниками конфликта на Донбассе являются не Россия, а так называемые "ЛНР" и "ДНР".

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В ходе диалога с боевиком ведущий поинтересовался, чьим оружием "ЛНР" ведет обстрелы, отметив, что "нас и американцы обеспечивают". Позже Мирошник вовсе заявил следующее: "Донбасс не находится в составе Украины. На Донбасс не распространяется украинское право".

Ведущие с этим мнением не согласились. Но один из них уточнил, что в эфире проходит "ролевая игра, которая называется ТКГ".

"Представьте, что у нас такие переговоры", - сказал ведущий Максим Назаров.

Недавно телеканал "НАШ" оскандалился фейком, связанным с Донбассом. В эфир канала позвонила якобы жительница ОРДО, которая заявила, что "лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине было видно летчика, который сидел и смеялся". Ведущие на этот "рассказ" не отреагировали.

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Автор: УНИАН