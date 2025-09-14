Президент отметил, что атаки по российским НПЗ ощутимы для врага.

Украинские удары по российским нефтяным заводам, их терминалам и нефтебазам существенно ограничили нефтяную отрасль в РФ, и это существенно ограничивает войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 14 сентября.

"Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", - отметил глава государства.

Он поблагодарил спецназовцев Службы безопасности Украины, которые на днях, по его словам, "очень качественно отработали по Приморску".

"Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага", - отметил президент.

Он подчеркнул, что украинские спецназовцы "держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок".

"Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость. Когда есть результат - отмечаем результат", - сказал Зеленский.

Также со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он сообщил, что "есть хорошие результаты в пограничье Сумщины".

"Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады. Также значительные потери у россиян и на Харьковщине - в Купянске, и в Донецкой области", - рассказал президент.

Что касается Добропольского направления, то, по его словам, российские штурмы там отбиваются воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.

Последние удары по нефтяным предприятиям РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 14 сентября стало известно об ударе дронами по Киришскому НПЗ. по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди, он входит в пятерку российских предприятий по объему производства высокооктановых бензинов и других видов топлива. Там ежегодно перерабатывают около 20 млн тонн нефти. Киришский НПЗ расположен на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

12 сентября украинские дроны ударили по российской Уфе, там загорелся нефтезавод. По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Также в этот день дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ - порт Приморск. Это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. В результате успешной атаки на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн.

