Он отметил, что управляемые авиационные бомбы являются высокоточным оружием, поэтому враг знал по какому объекту наносит удар.

Россияне нанесли прицельные удары по гражданским объектам Харькова. Учитывая точность и мощность модернизированного оружия, сейчас может быть только три варианта для защиты Харькова и области от таких вражеских ударов.

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный проанализировал, насколько опасны российские управляемые авиабомбы УМПБ Д-30 для украинской территории и Харькова.

"Это управляемая авиационная бомба, то есть высокоточное оружие, поэтому они точно знали по чему стреляют и речь идти не может об ошибке. Дальность такого оружия может быть от 60 до 120 км. Если мы говорим о Харькове, это означает, что самолет, который сбрасывал эту бомбу, находился за Белгородом, на очень большом расстоянии",- отметил военный эксперт в эфире телемарафона.

Видео дня

Он добавил, что в управляемых авиационных бомбах стоит двойная навигационная система.

"Первая - это инерциальная, а вторая - с помощью спутниковых систем глобальной навигации. Даже если работала украинская система РЭБ, которая глушила эти GPS, то ошибка может быть в несколько сотен метров, а не километров",- акцентировал Нарожный.

Эксперт отметил, что россияне модернизируют старые советские бомбы и получают много дешевого и мощного оружия. "Сами бомбы берут советские - старые чугунные бомбы времен 60-70 годов. На них ставят этот УПМК, навигационную систему с крыльями. В некоторых случаях с реактивным двигателем, для того, чтобы увеличить дальность. И только сама эта система современная. Стоимость такой чугунной бомбы до $15 тыс., стоимость системы управляемой до $30 тыс. Это очень дешевое и очень высокоточное мощное оружие. Поэтому, угроза есть и сохраняется", - подчеркнул Нарожный.

По словам эксперта, сбивать управляемые авиационные бомбы теоретически возможно, но эффективнее всего уничтожать сам носитель - самолет. Речь идет о вражеских Су-34 и Су-35, с которых россияне сбрасывают такие бомбы и имеют довольно большое количество этих носителей на вооружении. "По разным оценкам у них минимум 200-250 штук, в год они могут производить 2-3 таких самолета", - пояснил он.

Нарожный отметил, что на сегодня существует три варианта защиты Харьковщины от российских носителей управляемых авиационных бомб.

Первый предусматривает наличие зенитных ракетных комплексов дальнего радиуса действия. "У нас на вооружении есть SAMP/T с дальностью 100 км, есть Patriot с дальностью 140-160 км. Но, к сожалению, этих систем очень мало и они не могут покрыть всю территорию. Президент Зеленский говорил, что нам нужно две системы Patriot, чтобы покрыть Харьков и область от этих всех ударов", - акцентировал он.

Второй возможный вариант для уничтожения российских носителей, это использование самолетов F-16 с ракетами AIM с дальностью 140-160 км, но F-16 Украина пока еще не получила.

"Третий вариант, уничтожать российские самолеты-носители на аэродромах. Успешные примеры мы уже видели, и дронами, и ракетами ATACMS во временно оккупированном Крыму, то есть все методы хорошие", - подчеркнул он.

Нарожный отметил, что еще одна ЗРК IRIS-T, которую Украина получила от Германии, это мощное усиление украинской ПВО. Но надо учитывать, что эта система среднего радиуса действия и защищает территорию от крылатых ракет и дронов.

"Тот же Харьков пока она защитить не сможет. Ведь самолет находится на расстоянии 60-100 км от точки сброса, а саму ЗРК надо разместить как минимум в километрах 40 от линии соприкосновения. Поэтому, к сожалению, это не является ответом на угрозы Харькову", - пояснил он.

Удары по Харькову

25 мая днем российские войска попали двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 по строительному гипермаркету в районе Северная Салтовка в Харькове.

Подтверждена гибель людей, есть большое количество пропавших без вести и раненых. Количество пострадавших постоянно меняется и растет.

По последним данным, в результате удара пострадали по меньшей мере 40 человек, 15 работников гипермаркета до сих пор не выходят на связь.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар российских захватчиков по Харькову и призвал партнеров предоставить Украине средства ПВО и современную авиацию, чтобы спасти жизни украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: