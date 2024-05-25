По словам президента, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

В строительном гипермаркете Харькова, по которому ударила Россия, могло находиться более 200 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову - по строительному гипермаркету - в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек", - написал он.

По словам главы государства, все службы на месте - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Зеленский отмечает, что известно о погибших и раненых.

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Президент Украины призывает партнеров предоставить Украине средства ПВО и современную авиацию.

"Если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов", - подчеркнул президент.

По его словам, каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей.

Удар по Харькову 25 мая

Как сообщал УНИАН, россияне ударили по гипермаркету в Харькове. Есть информация о жертвах и пострадавших, возник пожар.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 раненых. Мэр Харькова Терехов сообщил, что есть большое количество людей пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей.

Позже мэр Харькова проинформировал, что был еще один по Харькову - он пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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