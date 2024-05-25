Коваленко напомнил, что Часов Яр – самая высокая точка в регионе.

Самые ожесточенные бои сейчас происходят в районе Часового Яра Донецкой области. Российские оккупационные войска получили приказ увеличить наступательные действия в районе города.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ситуация в районе города – сложная и напряженная.

"Это самая горячая точка на сегодняшний день на всей линии соприкосновения, поскольку для российских оккупационных войск город представляет собой предельно важную локацию", – подчеркнул Коваленко.

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Эксперт напомнил, что Часов Яр – самая высокая точка в регионе. Поэтому противник получил команду нарастить наступательные действия на город со второй половины мая. При этом враг не до конца создал условия для этих наступательных действий, а именно на южном фланге, отметил Коваленко.

Он говорит, что ситуация с Клещиевкой и Андреевкой остается для оккупационных войск РФ нерешенной.

"Ивановское частично остается под контролем Украины в нескольких локациях. Это означает, что российские войска не уверены в своем положении на южном фланге, и начинать наступление на Часов Яр – преждевременно. Но их гонят в спину, им нужны результаты, особенно учитывая пошаговую помощь, которую Украина получает от партнеров, и ее появление в наиболее опасных локациях", – продолжил Коваленко.

Одной из таких критических точек на передовой является Часов Яр. Обозреватель объяснил, что россияне пытаются укрепиться "на восточных окраинах, в районе канала, который является частью восточной части Часового Яра".

"Самые ожесточенные бои сейчас происходят именно здесь. В общем, на данный момент наступление привело к тому, что потери у российских войск на этом направлении резко возросли, как в человеческих ресурсах, так и в механизированных подразделениях, которые они сейчас активно привлекают для усиления штурмовых операций", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наносить потери противнику. Так, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Российский самолет был сбит на Покровском направлении. Примечательно, что это уже восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко говорит, что через два месяца украинские защитники на определенных направлениях фронта будут переламывать ситуацию в свою пользу. По его словам, ежедневно Силы обороны Украины имеют определенные тактические успехи на поле боя.

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