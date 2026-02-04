Враг формирует 'клещи оперативного окружения' на проблемном участке фронта, - аналитик

В случае потери нами там позиций, будет сильное давление на защитников Орехова.

Российские оккупанты пытаются окружить украинских защитников в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом в эфире Киев24 рассказал военный аналитик, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Он отметил, что враг, почувствовав определенную слабость на этом участке фронта, перебросил туда силы и средства и пытается масштабировать продвижение.

"Если нам несколько удалось стабилизировать ситуацию в пригороде Гуляйполя, то севернее от него она продолжает обостряться. Враг пытается формировать тиски оперативного окружения вокруг Гуляйполя и населенных пунктов, которые к нему прилегают. Такой способ для них является традиционным. Схему с тисками наблюдаем уже длительное время. Враг продавливает наши фланги, пытается захватить в тиски оперативного окружения наши гарнизоны, очаги сопротивления", - сказал Селезнев.

По его словам, если Генштаб ВСУ найдет дополнительные силы и средства, чтобы заблокировать фланговое продвижение на востоке Запорожской области, то "определенная стагнация может произойти".

"Если нам этих ресурсов будет не хватать, то враг и дальше будет оказывать давление. В случае потери нами позиций и рубежей в районе Гуляйполя, враг начнет создавать реальную угрозу для нашей группировки, которая защищает Орехов. Там угроза будет для защитников как с юга, так и с востока", - сказал Селезнев.

Проблемы ВСУ на фронте

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times отмечает, что быстрое продвижение российских войск в районе города Гуляйполе в Запорожье обнажило одну из ключевых проблем для Киева - нехватку сил для обороны всей линии фронта протяженностью более 1100 км.

Сообщалось, что в конце декабря российские подразделения, воспользовавшись туманом, проникли в Гуляйполе вдоль реки и атаковали украинский командный пункт. В результате боя украинские военные были вынуждены отступить. Вскоре после этого подразделения операторов дронов попали под плотный огонь.

Капитан Дмитрий Филатов, командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ, подразделение которого перебросили на подкрепление обороны города, назвал тогдашнюю ситуацию катастрофой.

