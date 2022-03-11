Они привыкли воевать в пустыне, а в нашей местности они ничего не смогут сделать.

Ранее УНИАН писал, что Путин одобрил отправку "добровольцев" воевать против Украины на стороне РФ. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, сражаться на стороне оккупантов якобы готовы "свыше 16 тысяч людей из стран Ближнего Востока". Здесь имеются ввиду сирийские наемники. Однако бояться их не стоит, о чем предупредил советник главы МВД Антон Геращенко. Он объяснил, почему бойцы из Сирии будут бесполезны в войне с Украиной.

"То, что сегодня Путин вместе с министром обороны Шойгу заявили о том, что они намерены привлечь наемников из Сирии — это роспись в их полной импотенции. И полный бред. Если русскоязычные не ориентируются на нашей территории и не хотят воевать, то что будут делать сирийцы, которые, во-первых, не говорят на русском, во-вторых, они привыкли воевать в пустыне, а у нас тут леса и болота? В России мобилизационный резерв 25 миллионов. Но Путин понимает, что воевать не хочет никто", — заявил Геращенко.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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