С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
«Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения», - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы противника украинские воины давали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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Также сообщается, что за прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения», - сообщили в пресс-центре.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг осуществил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.
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В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а возле Первомайского – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.
"В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил", - рассказали в пресс-центре.
Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
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