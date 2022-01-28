Президент подчеркнул, что полномасштабная война станет очень серьезным вызовом для Альянса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украине будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ.

"Простите за этот пример... Но, если будет война, скажите, пожалуйста, армия какой страны готова будет защищать нас? Никакая. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО", - отметил президент.

Он отметил, что в случае принятия Украины в НАТО, и "если потом что-то произойдет", то ее надо будет защищать.

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"Это очень серьезные вызовы для НАТО... Некоторые европейские страны так и думают. И они рассчитывают на то, чтобы не рисковать и не брать Украину. Но если будет полномасштабная война..., то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - убежден Зеленский.

По его мнению, в странах, которые когда-то были членами СССР, могут быть провокации.

"Уверены ли вы в том, что в этот момент, когда такие маленькие государства скажут, что у них война с очень серьезной армией, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди?" - сказал глава государства.

Ранее чиновники в НАТО признали, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого требуется стянуть гораздо больше войск.

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