В МИД страны подчеркнули, что не собираются нападать на Украину.

Российская Федерация считает "неприемлемой" даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной. О нападении не может идти речь.

Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев во время брифинге.

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не намерена. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - сказал он.

Зайцев добавил, что "мифическое вторжение придумал Запад". Однако Россия такие заявления отвергает.

Угроза вторжения РФ: что известно

Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения НАТО на восток.

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22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной осторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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