В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с представителями иностранных средств массовой информации.

Ответы на вопросы ориентировочно украинский лидер будет давать на протяжении 60-90 минут.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Зеленский и Байден провели разговор, который длился около двух часов. Они обсудили дипломатические усилия по деэскалации, а также возможности по финансовой поддержке Украины.

А уже сегодня утром появилась информация о том, что между Зеленским и Байденом возник спор относительно того, нападет ли РФ на Украину. Так CNN со ссылкой на украинского собеседника сообщила, что разговор президентов проходил "не очень гладко". По его словам, Байден заявил, что российское вторжение практически неизбежно и должно произойти в феврале, когда замерзнет земля. Зеленский в свою очередь призвал американского президента быть мягче в выражениях, чтобы не разжигать панику.

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сообщение CNN о напряженности и конфликте во время разговора является недостоверным.