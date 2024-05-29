По словам Ивана Ступака, французы долгое время общались с Путиным, а потом Макрон психанул и сказал: "Мы готовы брать на себя ответственность".

До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине работали несколько международных миссий военных инструкторов и советников, которые были непосредственно вовлечены в процесс обучения и подготовки украинских военных. Тогда на фоне сообщений о накоплении Россией значительной военной силы у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, эти иностранные инструкторы покинули территорию Украины. Сейчас активизировался вопрос о возвращении военных инструкторов стран-партнеров в Украину с целью подготовки украинских военных в Украине, а не за ее пределами.

Предполагается, это ускорит сроки подготовки, потому что не надо будет тратить время на логистические вопросы выезда за границу и размещения украинских военных в других странах. Также обучение украинских военных иностранными инструкторами в Украине будет происходить в боевых условиях, потому что Россия не прекращает попыток расширения войны и захвата большей украинской территории. В то же время от партнеров и союзников Украины в мире звучат разные позиции относительно возможности возвращения военных инструкторов в Украину.

По этому поводу УНИАН решил пообщаться с военным экспертом и бывшим сотрудником СБУ Иваном Ступаком.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы о предоставлении разрешения французским инструкторам посетить украинские учебные центры. В то же время Министерство обороны Украины сообщало, что ведутся переговоры с Францией и другими странами о возможности принятия их военных инструкторов. Как вы считаете, что это означает? Свидетельствует ли это о том, что прокладывается путь к тому, чтобы другие страны тоже отправляли военных инструкторов в Украину?

Я хочу действительно видеть, что это - первый шаг. Он трудно дается европейцам. Это должно побудить, чтобы французы поехали. Да, это война, это угрожающе. Конечно, эти инструкторы будут подписывать отдельные контракты, например, с французским правительством, с французским Минобороны о том, что они прекрасно понимают последствия своей поездки. Отдельно будут прописываться финансовые вопросы для родных и для близких на случай ранения, травмирования, гибели. Плюс, отдельно будет оплата их работы.

Другой вопрос: чему эти военные инструкторы могут научить наших военных? Тактике? Скорее, наши военные могут научить их. Они могут рассказать, куда бежать, а куда нет. У нас есть опыт. Тактической медицине? Как вариант. Уже были такие моменты, когда испанцы учили наших военных тактической медицине, но было много примеров, когда наши, казалось бы, военные курсанты говорили испанским инструкторам: "Вы неправильно это делаете, неправильная последовательность, как показала практика".

Как по мне, самым важным будет, когда поедут именно технические специалисты. И их будет много. И которые будут обслуживать западную технику. Например, французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, если у них там не очень серьезный ремонт - что-то повредилось в результате удара или взрыва снаряда где-то рядом. Чтобы они на месте в Украине могли проконтролировать электронику, заменить. Это же техника. Без перемещения ее в Тулузу, Лион, Марсель. Чтобы на месте это могли делать. То же касается шведских самоходных артиллерийских установок Archer, если шведы приедут, или чтобы немцы прямо здесь на месте могли танки Leopard обслуживать. Наши военные минимальный ремонт могут сделать. Иностранцы - средний ремонт. А если техника очень повреждена, все "наизнанку" - то, конечно тогда, все отправляется на ремонт в Европу. То есть, вот это было бы важно.

И конечно, я хотел бы видеть лично европейцев, которые приедут не участвовать в боевых действиях, а чтобы стать на границе с Беларусью и Приднестровьем вместо наших военных. Потому что это - 1 тысяча 400 километров. Тысяча километров границы с Беларусью и 400 километров - с Приднестровьем. И там находится большое количество наших военных. На самом деле мы не знаем, сколько, но, чтобы не раскрывать военную тайну, можем сослаться на слова Лукашенко: он сказал, что с нашей стороны границы стоит 120 тысяч военнослужащих. То есть, это его слова. Он мог преувеличить, поэтому можем говорить о половине - скажем, 60 тысяч. Все равно, это большое количество. Если французы приедут и станут, например, от Волыни и до Черниговской области на границе в траншеях, в окопах - то это будет действительно большая помощь нам.

На фоне этого сообщения о французских инструкторах, которые могут приехать в Украину, высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что среди стран-членов ЕС нет консенсуса относительно подготовки украинских военных европейскими инструкторами на украинской территории. Что вы думаете по этому поводу?

В общем, общего мнения нет. Европа, к сожалению, как колхоз: "а я не согласен, а я согласен, давайте все согласуем наши вопросы". Это неправильно. Это плохо. Это тормозит принятие важных решений. Каждая страна должна принимать свои решения. Если латвийцы готовы, пожалуйста, мы ждем. Французы готовы - мы ждем. Не надо, чтобы все проголосовали, все согласились, а потом решать - "А от нас поедет 10, а от нас тысяча человек поедет". То есть, еще раз - каждая страна пусть определяется отдельно.

НАТО не может принять такое решение. Мы же знаем позицию Словакии, Венгрии, Турции. Коллективного решения не будет. Фишка в том, что за коллективным решением очень легко спрятаться. А если каждый в отдельности - то это большой политический вызов. Поэтому, надо иметь действительно серьезные нервы, чтобы самому пойти, заявить о своей позиции, одобрить ее внутри страны и отправить своих военных в Украину.

А можно ли понимать готовность Франции отправить инструкторов в Украину как определенный сигнал другим странам, что те должны больше делать для поддержки Украины?

Как вариант, да, но есть нечто большее. Я считаю, что французы рассуждают эгоистично о себе.

Смотрите, еще раз, Европа - это колхоз. Соединенные Штаты почти на полгода выпали из момента принятия решения о помощи Украине. И европейцы увидели, что старая концепция, которая работала последние 70 лет с момента основания НАТО, не работает. Скажем, в случае любой проблемы звонить американцам, потому что они пришлют авианосную группу, эскадру, бомбардировщики, десантников, зеленые береты, рейнджеров - всех разбомбят, всех захватят и все решат, а нам надо только на бизнес работать... Все увидели, что не работает эта история, поэтому надо брать на себя ответственность. Кто может это сделать? Был бы Борис Джонсон - он взял бы на себя ответственность. Его, к сожалению, нет.

Помните, французы долгое время ездили, общались с Путиным, а потом - психанул Макрон и говорит: "Мы готовы брать на себя ответственность". Я думаю, что он хочет стать лидером Европы. Насколько это возможно - быть первой скрипкой в этом большом оркестре, в этой какофонии. Немцы говорят: "Да, мы тоже готовы, но мы будем больше работать". Немцы - это про работу, про тяжелый труд, экономику, а французы - это как Наполеон (по сигналу - все помчались, все за мной). Я думаю, что он берет на себя такую ответственность. А американцы - наоборот, постепенно теряют свое влияние в Европе.

После заседания "Рамштайн-22" американский генерал Чарльз Браун сказал, что пока США не имеют планов по возвращению инструкторов в Украину и, возможно, это произойдет после завершения войны.

Видите, они теряют свое влияние. Постепенно теряют, и нельзя уже надеяться, что американцы помогут, отправят свою кавалерию. Все, Европа должна брать на себя ответственность. Не прятаться за теми, кто приедет из-за океана. Они не прилетят.