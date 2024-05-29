Это может произойти во время визита Зеленского в Нормандию.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует презентовать план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине. Это может произойти уже на следующей неделе, заявил он во время визита в Германию, передает агентство DPA.

По его словам, такой план может быть представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне.

"Мы будем говорить очень точно в то время, чтобы объявить, что мы собираемся делать", - подчеркнул Макрон и вспомнил о "нескоординированной и неудачной коммуникации" по этому вопросу ранее.

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