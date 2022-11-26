Он уверен, что страна-оккупант не сможет сломить сопротивление украинцев ударами по энергетической инфраструктуре.

Удары российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины никоим образом не влияют на линию фронта.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" подчеркнул, что ситуация на фронте не связана с гражданской жизнью.

"Обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры и линия фронта являются двумя разными процессами. Поскольку на линии фронта происходят действия, которые не связаны с гражданской жизнью. Динамика на линии фронта указывает на то, что здесь нет никакой связи с блэкаутом", - пояснил он.

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Эксперт подчеркнул, что страна-оккупант не сможет сломить сопротивление украинцев ударами по энергетической инфраструктуре.

"Ударами по гражданской и энергетической инфраструктуре враг рассчитывает повлиять на устойчивость украинского общества. В России считают, что украинцы начнут давить на власть с требованием о переговорах с РФ. Это является не логичными ожиданиями противника. С другой стороны, у россиян есть ожидания, что повреждение энергетической системы Украины повлияет на наших военных. Однако в реальности это никак не влияет на линию фронта", - подытожил Згурец.

Удары по инфраструктуре

После нанесенных 10, 22 и 31 октября россиянами массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре, по оценкам экспертов, в стране разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

15 ноября 2022 года Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Однако уже 23 ноября РФ вновь массово атаковала критическую инфраструктуру Украины. После обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что целеустремленные ракетные обстрелы РФ по украинским объектам критической инфраструктуры позорным эскалацией войны.

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