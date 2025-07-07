Они утверждают, что сейчас сбивать "шахеды" стало труднее.

Экипажи речной флотилии на Днепре каждую ночь сбивают российские "шахеды" на подступах к Киеву. Военные рассказали о своей боевой работе.

Журналисты Донбасс Реалии пообщались со старшим комендором катера ВМС ВСУ с позывным "Лысый" и его побратимом "Цыбой".

"Лысый" на катере работает с пулеметом Browning M2. По его словам, калибр 12,7 мм против "шахедов" достаточно эффективен, но стрельба на воде имеет свои особенности: сложнее, когда сильный ветер и, соответственно, поднимается волна.

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"Очень трудно отследить в прицел, чтобы попасть. Постоянно тебя качает. А когда вода спокойная, то в принципе как с берега. Или идем на перехват, или преследуем. В зависимости от ситуации, все по-разному", - рассказал защитник.

Отмечается, что американские катера Dauntless Ram от компании Sea Ark развивают скорость более 60 километров в час. Они находятся в составе речной флотилии на Днепре, которую начали формировать в марте 2022 года. С появлением "шахедов" добавились новые задачи, в том числе и для катеров, которые Украина получила от США и европейских партнеров. Офицер речного дивизиона ВМС ВСУ с позывным "Линч" сказал:

"Многое наши партнеры не использовали против воздушных целей. Но украинские военные доказали, что мы можем работать даже за пределами каких-то номинальных показателей. Для речных катеров приоритет - безопасность на воде, но, действительно, это является мобильным, надежным и таким комплексным элементом в противовоздушной обороне Киева и Украины".

Интересно, что военные служат на этих катерах уже не первый год, поэтому понимают, как меняется масштаб и тактика воздушных атак России с использованием ударных БПЛА. Они утверждают, что сейчас сбивать "шахеды" стало труднее.

"Постоянно что-то новое. Год назад их было меньше. Высота была 600-1000 метров. Сейчас более 2000 метров. У них нет такого, что они идут на одной высоте и каждый день одним и тем же маршрутом. Где-то их РЭБ сгоняет, они идут другим маршрутом. Ситуация постоянно меняется", - сказал "Лысый".

Его спросили о количестве сбитых "шахедов" за крайнюю охоту да и вообще за службу.

"Считать их очень трудно, потому что бывают ситуации, когда по одному "шахеду" работают несколько мобильных огневых групп с берега, или ракеты, или мы. И там уже нюансы, кто сбил, кто не сбил. Это та же самая работа. Сбил - значит где-то какая-то жизнь осталась живой и здоровой. Это самое главное. А сколько именно сбил - не так важно", - добавил военный.

Война в Украине - применение "шахедов"

Аналитики Института изучения войны утверждают, что учащаются атаки российских дронов по гражданским целям в Украине и это делается намеренно. Они напомнили, что в ночь с 5 на 6 июля Россия осуществила серию ударов дронов и ракет по Украине, включая "двойной удар" по спасателям.

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