Затем дамба, защищавшая деревню, была прорвана, и вода поднялась до пика в 10 м в 1993 году.

Бывший процветающий курорт Вилла Эпекуэн на берегу озера стал современной Атлантидой после того, как он был погружен под воду на 30 лет. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что город в Аргентине сегодня тихо стоит, несмотря на то, что находится всего в нескольких километрах от города Каруэ в провинции Буэнос-Айрес.

Развитое в начале 1920-х годов, вековое поселение было связано со столицей Аргентины поездом. Город и его восхитительное соленое озеро, которое рекламировалось как имеющее целебные свойства, были популярным местом отдыха для отдыхающих в Буэнос-Айресе.

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Важно, что все изменилось в 1985 году: 6 ноября сейша - или стоячая волна - вызванная редким погодным явлением, прорвала близлежащую плотину. Затем дамба, защищавшая деревню, была прорвана, и вода поднялась до пика в 10 м в 1993 году. После того, как место было затоплено, оно стало непригодным для проживания и никогда не восстанавливалось. Многие руины покрыты слоем белой и серой соли из этого района. Во время наводнения в Эпекуэне было до 280 предприятий, включая домики, гостевые дома, отели и другие коммерческие предприятия, которые посетили 25 000 туристов в период с ноября по март, с 1950-х по 1970-е годы.

Интересно, что позже погода изменилась и в 2009 году вода начала отступать, оставив после себя жуткий пейзаж, который редко можно увидеть. Пабло Новак, родившийся в 1930 году, был бывшим жителем города, который вернулся после того, как вода отступила, в ностальгическом переезде обратно в свой дом. Документальный фильм 2013 года под названием "Вилла Пабло" показал пожилого мужчину, живущего там: он оставался среди руин до своей смерти 22 января 2024 года. Он был единственным первоначальным жителем, который вернулся в деревню, чтобы прожить свои дни среди полуразрушенного поселения.

Отмечается, что после смерти Пабло город снова опустел, и его единственными посетителями стали любопытные и фотографы, ищущие необычные виды. В честь последнего уроженца деревни был создан футбольный клуб в Буэнос-Айресе, названный "Вилла Пабло ФК".

"Фотографии города в период его расцвета рисуют картину небольшого, но яркого места жительства с хорошими широкими дорогами, множеством классических автомобилей и людьми, спешащими по своим делам. Эти напоминания резко контрастируют с нынешним пейзажем, в котором есть ржавые каркасы кроватей, мертвые деревья, сплющенные дома и жуткие одинокие строения, возвышающиеся над местностью, словно пустые монстры", - сказано в статье.

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