Бывший процветающий курорт Вилла Эпекуэн на берегу озера стал современной Атлантидой после того, как он был погружен под воду на 30 лет. Об этом пишет Daily Express.
Отмечается, что город в Аргентине сегодня тихо стоит, несмотря на то, что находится всего в нескольких километрах от города Каруэ в провинции Буэнос-Айрес.
Развитое в начале 1920-х годов, вековое поселение было связано со столицей Аргентины поездом. Город и его восхитительное соленое озеро, которое рекламировалось как имеющее целебные свойства, были популярным местом отдыха для отдыхающих в Буэнос-Айресе.
Важно, что все изменилось в 1985 году: 6 ноября сейша - или стоячая волна - вызванная редким погодным явлением, прорвала близлежащую плотину. Затем дамба, защищавшая деревню, была прорвана, и вода поднялась до пика в 10 м в 1993 году. После того, как место было затоплено, оно стало непригодным для проживания и никогда не восстанавливалось. Многие руины покрыты слоем белой и серой соли из этого района. Во время наводнения в Эпекуэне было до 280 предприятий, включая домики, гостевые дома, отели и другие коммерческие предприятия, которые посетили 25 000 туристов в период с ноября по март, с 1950-х по 1970-е годы.
Интересно, что позже погода изменилась и в 2009 году вода начала отступать, оставив после себя жуткий пейзаж, который редко можно увидеть. Пабло Новак, родившийся в 1930 году, был бывшим жителем города, который вернулся после того, как вода отступила, в ностальгическом переезде обратно в свой дом. Документальный фильм 2013 года под названием "Вилла Пабло" показал пожилого мужчину, живущего там: он оставался среди руин до своей смерти 22 января 2024 года. Он был единственным первоначальным жителем, который вернулся в деревню, чтобы прожить свои дни среди полуразрушенного поселения.
Отмечается, что после смерти Пабло город снова опустел, и его единственными посетителями стали любопытные и фотографы, ищущие необычные виды. В честь последнего уроженца деревни был создан футбольный клуб в Буэнос-Айресе, названный "Вилла Пабло ФК".
"Фотографии города в период его расцвета рисуют картину небольшого, но яркого места жительства с хорошими широкими дорогами, множеством классических автомобилей и людьми, спешащими по своим делам. Эти напоминания резко контрастируют с нынешним пейзажем, в котором есть ржавые каркасы кроватей, мертвые деревья, сплющенные дома и жуткие одинокие строения, возвышающиеся над местностью, словно пустые монстры", - сказано в статье.
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