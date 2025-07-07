В то же время российские захватчики проводят передислокацию войск из Запорожской области в Донецке.

В Запорожской области первая волна наступления российских оккупантов захлебнулась, Силы обороны Украины эффективно им противостоят. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала "Киев24".

"Во-первых, Сумское наступление - не все так хорошо у россиян, как они пытаются рисовать. Во-вторых, на Запорожском направлении, непосредственно на линии фронта, первая волна наступления россиян захлебнулась. Это не значит, что она закончилась, потому что они отказались от своих планов. Но это означает, что наши Силы обороны эффективно им противостояли. Если так продолжится в течение лета, то фактически летнее наступление россиян на Запорожье будет сорвано", - подчеркнул Андрющенко.

В то же время он отметил, что российские захватчики прилагают усилия в Донецкой области, где увеличивается давление.

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"И то, что они захлебнулись в Запорожской области, понемногу приводит к тому, что эти подразделения из Запорожья перетекают в Донецкую область, и там мы увидим увеличенное давление, в первую очередь, на Новопавловском направлении, а потом, понятно что и на севере - Покровское направление, Часов Яр и т.д.", - отметил Андрющенко.

Наступление россиян - новости

Как сообщал УНИАН, по данным команды аналитиков DeepState, российским оккупантам удалось захватить два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях. Это Лобково и Поддубное.

Согласно анализу американского Института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска, вероятно, попытаются окружить Покровск и прорваться с западного направления мимо укрепленной оборонительной линии украинских сил в Донецкой области.

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