Актер назвал условие, при котором готов вернуться.

Обладатель двух "Оскаров" Майкл Дуглас сообщил, что возможно, завершил актерскую карьеру, отметив, что у него "нет реальных намерений" возвращаться в индустрию. Соответствующее заявление 80-летний актер и продюсер сделал на пресс-конференции во время международного кинофестиваля в Карловых Варах, посвященного 50-летию фильма "Пролетая над гнездом кукушки", передает The Guardian.

"У меня была очень насыщенная карьера. Я сознательно не работаю с 2022 года, потому что понял: нужно остановиться. Я трудился почти 60 лет и не хотел быть одним из тех, кто умирает прямо на съёмочной площадке", - сказал он.

По его словам, его вполне устраивает отдых:

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"У меня нет конкретных планов. Но я не говорю, что ушел на пенсию: если появится что-то особенное - я вернусь. А в остальном я доволен. Мне просто нравится смотреть, как работает моя жена [актриса Кэтрин Зета-Джонс]".

Он также отметил, что "пытается продвинуть хороший сценарий" для "небольшого независимого фильма", но при этом пошутил:

"Я не гоняюсь за работой. Зато моя игра в гольф становится все лучше".

Майкл Дуглас - что еще важно знать об актере

Последней ролью Дугласа стала роль Бенджамина Франклина в сериале Franklin (Apple TV+), снятом в 2022 году и вышедшем в 2024-м.

В 2010 году Дуглас проходил химио- и радиотерапию из-за рака горла IV стадии. В Карловых Варах он отметил, что ему повезло избежать операции, которая "означала бы потерю голоса и удаление части челюсти": "Это сильно ограничивало бы меня как актера".

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