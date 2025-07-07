Среди возможных кандидатур - премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в пятницу обсудил замену действующего посла в США Оксаны Маркаровой, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным собеседника издания, в числе потенциальных кандидатов на этот пост рассматривается премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

"Как сообщил источник, Зеленский поручил своему Министерству иностранных дел обсудить назначение следующего посла Украины с американской стороной", - пишет Bloomberg.

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Посол Украины в США - новости

Оксана Маркарова занимает должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. Однако в последнее время появляется все больше сообщений в СМи о том, что в Украине рассматривают возможность ее замены из-за конфликта с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным РБК-Украина, на должность Маркаровой рассматривался министр обороны Рустем Умеров, а также нынешний министр культуры Николай Точицкий.

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