На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой.

На этой неделе в Украине ожидается очень жаркая, но во многих областях неустойчивая погода с периодическими осадками. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что аномальную жару к нам принесет воздух с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.

"На фоне жары также будет развиваться конвективная деятельность, которая повлечет грозовые дожди, местами в сопровождении града и шквалистого ветра", - предупредил специалист.

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Погода 7 июля

В начале недели по всей Украине будет жарко. Днем и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 17 - 22 м/с. В остальных регионах Украины без осадков. Воздух прогреется до +29... +34 °С, в центральных, южных областях и на Закарпатье местами +35... +37 °С.

Погода 8 июля

"Во вторник в западных и северных областях ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые ливни, местами сильные, днем в западной части возможны град и шквалы, 17 - 22 м/с, местами 25 - 27 м/с", - предупреждает Кибальчич.

На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха в ночное время составит 17... +22 °С, в дневное +29... +34 °С, а в центральных и южных областях раскалит до +33... +38 °С.

Погода 9 июля

В среду грозовые дожди сохранятся в западных регионах страны, а также в Киевской области; местами возможен град и шквалы 15 - 20 м/с. На остальной территории страны будет царить сухая и жаркая погода. Температура воздуха в западных и северных областях составит ночью +15... +21 °С, днем +23... +33 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью +20... +25 °С, а днем жара +34... +39 °С.

Львов - синоптики предупреждают о непогоде

На 7 июля во Львове объявили оранжевый уровень опасности. в городе ожидается значительный дождь и сильный шквал 25 - 27 м/с.

По Львовской обалсти также будет бушевать непогода: порывы ветра 17 - 22 м/с, местами сильный шквал 25 - 29 м/с. Кое-где крупный град, значительные дожди.

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