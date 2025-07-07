Астриса Татьяна Шелига ушла из жизни 3 июля.

В воскресенье, 6 июля, в Киеве попрощались с заслуженной артисткой Украины Татьяной Шелигой. 76-летняя актриса и звезда сериала "Коли ми вдома" последние недели жизни провела в адских муках. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига, поделившись фото с артисткой из личного архива.

"То, что она лично, и мы с моими двумя девочками пережили, - не передать словами. Знаете, у нее есть подушка с надписью "Вселенная любит тебя". Теперь я знаю, что это верно", - добавила она.

Напомним, УНИАН писал, Татьяна Шелига ушла из жизни 3 июля.

Видео дня

Как рассказывала ее дочь, резкое ухудшение состояния здоровья у актрисы произошло на Пасху:

"У нее начались ужасные боли в спине - именно в той области, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала... Подруги принесли ходунки с колесами, она немного с этой помощью передвигалась. Но со временем все становилось хуже".

В последние ни перед смертью Татьяна Шелина была в таком состоянии, что не могла ответить на звонки, читать сообщения ии отвечать на них.

"Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду", - делилась Анастасия Савицкая-Шелига.

Как известно, Татьяна Шелига много лет работала в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Луначарского и Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Также она активно снималась в кино и сериалах.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса отказалась от русского языка. А в 2022 году ей делали операцию на сердце.

Вас также могут заинтересовать новости: