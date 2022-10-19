19-20 октября состоятся массовые плановые отключения электроэнергии с целью уменьшить нагрузку на сети.

Около 40% энергетической инфраструктуры Украина серьезно повреждена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко.

"К сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры серьезно повреждены. Продолжаются работы по ремонту и подключению, однако сегодня и завтра надо ожидать, что будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, с целью уменьшить нагрузку на сеть", - сообщил Харченко.

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Он еще раз призвал украинцев экономить электроэнергию и не включать лишние приборы.

Российские удары по инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений, которые возникли вследствие этого, власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Ранее президент Зеленский сообщил, что с 10 октября 2022 года через российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

"Еще один вид российских террористических атак: направленные на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране", - отметил он.

11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

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