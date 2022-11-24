Постпред США в ООН заявила, что Россия перешла к такой тактике после провалов на фронте.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что целенаправленные ракетные обстрелы РФ по украинским объектам критической инфраструктуры являются позорной эскалацией войны.

Как она отметила во время заседание Совета Безопасности ООН, такая стратегия России является "бесчеловечной".

"Будем откровенны, это – атаки, направленные против критически важной инфраструктуры, и они являются позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне России", – заявила постред США.

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По словам Линды Томас-Гринфилд, президент РФ Владимир Путин пытается превратить зимние холода в оружие, чтобы принести большие страдания для украинского народа. Она отметила, что к такой тактике Кремль прибег из-за крупных поражений на поле боя.

Представительница Штатов подчеркнула, что российские атаки на мирную инфраструктуру являются такими масштабными, что привели к отключению электроснабжения за пределами Украины. Кроме того, они создали серьезные риски на ядерных объектах Украины. Из-за этого она обратилась к ООН с призывом "решительно и безоговорочно" осудить действия российских оккупантов. Постпред США также подчеркнула необходимость добиться создания механизма ответственности РФ за такие действия.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать народ Украины", – резюмировала она.

Ракетный удар по Украине: заседание Совбеза ООН

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совбеза ООН из-за очередной массированной атаки России по территории Украины.

Во время своего выступления на заседании он отметил, что Украина предлагает Совбезу принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

Позже президент подчеркнул, что одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано.

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