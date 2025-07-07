С 7 июля 2025 года Уран впервые с 2019-го меняет знак - это важный астрологический поворот. Планета неожиданностей войдет в Близнецы, где пробудет до ноября, прежде чем снова ненадолго вернётся в Телец. Это начало длительного периода трансформаций, который окончательно закрепится в 2026 году и продлится до 2032-го. Сдвиги произойдут на уровне общества, но особенно сильно их почувствуют четыре знака Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

Для Близнецов начинается личная перезагрузка. Возможны смена взглядов, перемены в стиле жизни и стремление к свободе. Усилится интерес к технологиям и новым идеям. Меняется способ мышления и общения. Отношения тоже под вопросом - Уран влияет на первый и седьмой дома, что может привести к переосмыслению партнерств.

Стрелец

Уран активирует сферу отношений. Возможны неожиданности в личной и профессиональной жизни. Появится потребность в независимости и отказ от ограничивающих связей. Некоторые партнерства могут завершиться, другие - начаться на новых условиях. Это время обучения через взаимодействие и пересмотр ценностей.

Рыбы

Уран затрагивает ваш дом, семью и внутреннюю опору. Возможен переезд, перемены в семейной структуре или взгляде на то, что даёт ощущение уюта и стабильности. Привычный уклад жизни трансформируется. Возможно стремление к независимости, смена формата проживания, пересмотр повседневных рутин.

Дева

Для Девы перемены касаются карьеры и социальной реализации. Возможны новые профессиональные повороты, смена направления, стремление к свободе от ограничений. Уран может подтолкнуть к новым интересам - от технологий до образования. Это период карьерной переоценки, открытия новых талантов и стремлений.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких трех знаков Зодиака самые добрые и светлые души.

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