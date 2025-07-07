За менее чем сутки новый ролик собрал тысячи реакций.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин показал новое видео со своей супругой - 76-летней певицей Аллой Пугачевой. Ролик он опубликовал в Instagram, чем снова вызвал волну внимания и теплых откликов.

На видео Алла Пугачева идет по пляжу без макияжа, в джинсах, рубашке и бейсболке. В один из моментов она с улыбкой на лице начинает бежать навстречу мужу. За менее чем сутки ролик собрал тысячи реакций.

В комментариях пользователи традиционно не скупились на комплименты: "Невероятная женщина", "Какие же вы классные", "Невероятно прекрасная", "Это такое счастье - быть любимой", "Вау! Ура! Аллочка классная! Любимая! Наша родная! Спасибо, Максим! Счастье есть!", "Здоровья и любви на долгие годы. Спасибо вам, что вы есть", "Какое счастье видеть вас такой лучезарной. Будьте здоровы, дорогая Алла Борисовна", "Милая наша Аллусинька! Мы в семье всегда так Аллочку называли! Такая милая и сильная! Любовь на всю жизнь", "Максим, радуйте нас Аллой Борисовной почаще, пожалуйста",

А среди тех, кто поставил лайк под видео, - украинская певица София Ротару, ее сын Руслан Евдокименко, певец Дмитрий Волканов, актриса Ольга Сумская и дизайнер Андре Тан.

Напомним, ранее Галкин показал романтическое селфи с 76-летней Аллой Пугачевой.

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