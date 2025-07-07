Продать доллар можно в среднем по курсу 41,44 грн, а евро - 48,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 7 июля, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,68 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,58 грн/евро, а курс продажи - 49,40 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 7 июля, составляет 108 796 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 540 220 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 7 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 грн, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

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