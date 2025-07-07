Отмечается, что в продажу поступили первые украинские баклажаны и сахарная кукуруза.

Цены на овощи и зелень в Украине на прошлой неделе преимущественно снижались. Подешевели все без исключения позиции "борщевого набора" нового урожая.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на картофель снизились с 15-22 до 12-18 гривень за килограмм, на морковь – с 50-55 до 40-50 грн/кг. При этом нижняя ценовая граница на капусту опустилась с 18 до 15 гривень, на свеклу – с 15 до 12 грн, а верхняя ценовая граница на лук упала с 25 до 17 грн.

Продолжают снижаться цены на томат с 55-85 до 30-60 грн/кг. Начали дешеветь сладкий перец – со 100-160 до 85-100 грн и кабачок – с 18-20 до 15-18 грн/кг. Дешевле, чем неделей ранее, продавались пекинская и цветная капуста. Цены снизились с 25-30 грн/кг до 15-25 и с 45 до 15-30 грн/кг соответственно.

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К тому же в продажу поступили первые баклажаны по 90-105 грн/кг и сахарная кукуруза по 17-15 гривень за штуку.

В то же время стоимость фруктов и ягод изменилась разнонаправленно. Подорожала черешня с 115-130 до 150-160 грн/кг. Дороже, чем на предыдущей неделе продавалась земляника садовая. Цены на ягоду выросли с 75-120 до 100-130 грн/кг.

Вместе с этим, другие ягоды продолжили дешеветь. На фоне роста предложения стремительно снижались цены на голубику – с 380-450 до 220-380 грн/кг.

В очередной раз снизились цены на малину с 320-350 грн/кг до 200-300 и красную смородину – с 130-170 до 80-150 грн/кг. Появились первые местные арбузы по цене 20-32 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта

Ааналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что снижения цен на клубнику уже не стоит ожидать, потому что предложение ягоды постепенно начнет уменьшаться в ближайшие недели.

При этом он отметил, что в июне наблюдалось сезонное снижение цен на огурцы из-за увеличения предложения, но это были тепличные огурцы. Что касается огурцов из открытого грунта, то, по мнению эксперта, их предложение увеличится уже в скором времени.

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