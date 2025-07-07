Солидарная пенсионная система покрывает до 40% от среднего заработка человека за жизнь.

Сочетание трех уровней пенсионного обеспечения может позволить в будущем получать пенсию в размере 80% от среднего заработка за жизнь.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

Она рассказала, что каждый украинец может посчитать свою будущую пенсию по состоянию на сейчас с помощью сервиса пенсионного калькулятора, и цифры по нынешней солидарной системе могут выглядеть не очень обнадеживающими.

Видео дня

"Но то, что сегодня мы проектируем как проект, когда накладывается несколько составляющих: и солидарная пенсионная система, которая должна покрывать 40% моего жизненного заработка, и накопительная пенсионная система, которая дает минимум 20%, и еще если добровольно, то во многих случаях это 80% заработка покрывает", - сказала она.

Жолнович отметила, что среднежизненный заработок каждого человека сначала меньше, но к зрелому возрасту люди уже зарабатывают больше. Это позволяет говорить о большем количестве гарантий, которые можно обеспечить пенсионерам.

"Взносы в солидарную систему выполняют несколько ролей: первая - это содержание наших родителей и бабушек с дедушками, тех людей, которые вложились в нашу экономику, нашу жизнь и воспитание, и сегодня рассчитывают, что мы как общество поддержим их в старости", - сказала министр.

Вторая составляющая, по ее словам, предусматривает формирование себе пенсионных прав через собственный взнос и страховой стаж для того, чтобы будущие поколения понимали так же, каким образом поддерживать пенсионеров.

Реформа пенсионной системы - последние новости

В Украине долгое время ведутся дискуссии о введении обязательной накопительной пенсии в дополнение к нынешней солидарной системе. Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявляла, что введение накопительной пенсионной системы может начаться уже со следующего года.

Недавно Канада предложила помощь в реформе пенсионной системы Украины. Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань рассказал, что вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко встретился с представителями ряда пенсионных фондов и важных инвесторов для обсуждений, чтобы поделиться передовым опытом в построении пенсионной системы в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: