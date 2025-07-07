В документе содержится приказ командующего войсками южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало телеграмму временно исполняющего обязанности начальника штаба южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земскова.

Как сообщила пресс-служба разведки, в документе содержится приказ командующего войсками южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск путем так называемой доукомплектации российской военной базы в городе Гюмри (Армения).

Отмечается, что в телеграмме указан перечень мероприятий по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС РФ.

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"Командиру воинской части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - говорится в письме.

В ГУР проинформировали, что командирам определенных подразделений предписано всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

"Приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, который будет входить в будущий международный контингент. В частности, запрещается отбирать лиц, "принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ", - говорится в сообщении разведки.

Россия хочет "доукомплектовать" свои военные базы в Армении

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, на фоне обострения ситуации с Азербайджаном, расширяют свое военное присутствие в Армении. По информации ГУР, в частности, было ускорено комплектование военной базы в Гюмри.

С целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа. Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

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