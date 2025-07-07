В городе объявлен І уровень опасности.

Во Львове на сегодня, 7 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, непогода ожидается уже сегодня во второй половине дня.

"По городу Львову 7 июля во второй половине дня гроза, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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По Львовской области сегодня также будут грозы, а также местами град и шквалы. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

7 июля погоду на Львовщине будет определять передняя часть котловины от циклонической депрессии с центрами над Скандинавией и влияние атмосферных фронтов.

По Львовской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер будет 7 - 12 м/с, во второй половине дня местами шквал 15-20 м/с. Воздух прогреется до +29°...+34°, местами сильная жара +35°. Во Львове в течение дня ожидается от +32° до +34°.

С началом новой недели во Львове ожидается прохождение атмосферных фронтов, что приведет к выпадению кратковременных дождей. Возможны грозы. Ветер переменного направления, слабый до умеренного, во время гроз вероятны шквалы.

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