Географическое расположение и ситуация с безопасностью весомо влияют на стоимость жилья.

Города, расположенные ближе к фронту, остаются лидерами по доступности цен на квартиры. Об этом свидетельствует переданное УНИАН исследование "OLX Недвижимость".

Однокомнатные квартиры

Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами на данный момент составляют города, расположенные ближе к линии фронта.

Это города с такими медианными ценами:

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Херсон - 600 тыс. грн;

Запорожье - 672 тыс. грн;

Сумы - 723 тыс. грн;

Николаев - 748 тыс. грн;

Харьков - 872 тыс. грн.

Отмечается, что они незначительно отличаются от цен в мае 2024 года. Заметное изменение наблюдается только в Харькове, в мае 2025 медианная стоимость больше на 20%.

Далее в перечне городов с доступным жильем идут Кропивницкий (999 тыс. грн) и Днепр (1,1 млн грн). За 1,2-1,3 млн грн можно приобрести однокомнатную квартиру в Чернигове, Полтаве и Хмельницком.

Двухкомнатные квартиры

"В прифронтовых городах медианные цены на двухкомнатные квартиры по состоянию на май 2025 составляли: 933 тыс. грн в Херсоне, 952 тыс. грн в Запорожье, 1 млн в Сумах, 1,1 млн грн в Николаеве и 1,4 млн грн в Харькове", - говорится в исследовании.

На уровне мая 2024 медианные цены остались в Днепре (1,5 млн грн) и Кропивницком (1,6 млн грн). Также до 2 млн грн можно приобрести двухкомнатную квартиру в Чернигове (1,7 млн грн), Полтаве, (1,7 млн грн) и Хмельницком (1,8 млн грн).

В ценах на двухкомнатные квартиры заметное подорожание, сравнивая май 2025 и май 2024, произошло только в Харькове (+26%). В Хмельницком, Чернигове и Полтаве медианная стоимость выросла на 8-9%.

Трехкомнатные квартиры

Самые "доступные" города по цене на трехкомнатные квартиры:

Херсон - 1,1 млн грн;

Запорожье - 1,3 млн грн;

Сумы - 1,4 млн грн;

Николаев - 1,5 млн грн;

Харьков - 1,8 млн грн.

В Днепре и Кропивницком трехкомнатная квартира обойдется в около 2 млн грн, чуть дороже в Хмельницком (2,1 млн грн) и Полтаве (2,2 млн грн). Чернигов стал самым "дорогим" в перечне городов с самыми дешевыми трехкомнатными квартирами, медианная стоимость 2,3 млн грн.

В исследовании отмечается, что медианная цена на трехкомнатные квартиры по сравнению с маем 2024 года выросла в Харькове на 18%. А в Чернигове цена в мае 2025 года на 22% больше, чем в мае 2024 года.

"Географическое расположение и ситуация с безопасностью - факторы, которые весомо влияют на стоимость жилья. Если анализировать рынок недвижимости на Востоке и Юго-Востоке Украины, то можем сделать вывод, что цены на квартиры изменились незначительно. Единственный город с заметным ростом - Харьков. Далее в перечень городов с более доступным жильем вошли: Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава и Чернигов", - говорится в исследовании.

Рынок недвижимости - последние новости

3 июля эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита сообщил, что на рынке жилья наблюдаются заметные региональные различия. Так, в прифронтовых городах первичного рынка жилья нет, на Западе растет предложение квартир, а в Киеве возможен дефицит жилья и рост цен.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", рынок недвижимости на Юге Украины в мае этого года продемонстрировал изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса на него. Наибольший ажиотаж был в Одессе и Черноморске, где спрос на покупку жилья вырос в разы.

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