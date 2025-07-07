Осадки на этой неделе ожидаются в основном только на западе Украины.

Ближайшая неделя в Украине будет очень жаркой. Температура повысится до +30°...+35°, а во многих областях на юге и востоке ожидается жара практически в +40°. Только на западе страны благодаря дождям и грозам температура будет гораздо ниже. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже с понедельника, 7 июля, в Украине начнет припекать. Столбики термометров по всей стране покажут +31°...+36°, а местами в Винницкой области и на Прикарпатье - до +37°. Во второй половине дня с зада в Украину зайдут дожди и грозы.

8 июля на западе Украины пройдут дожди и грозы, а температура снизится до +28°...+33°. Осадки местами ожидаются и на севере страны, где столбики термометров покажут +31°...+35°. На остальной территории жара только усилится, +35°...+37°.

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В среду, 9 июля, на западе Украины благодаря дождям и грозам станет еще прохладнее, +21°...+29°. Также осадки собьют температуру до +24°...+28° в Житомирской и Винницкой областях. На севере страны будет +32°...+35°, а на остальной территории разогреет до +35°...+39°.

В середине недели, 10 июля, дожди и грозы продвинутся вглубь страны, достигнув южных и центральных областей.

На западе будет приятная прохлада, +15°...+22°. Около +23° ожидается также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет от +31° до +37°.

Перед выходными, 11 июля, жары не будет на западе (+17°...+24°) и на севере Украины, где столбики термометров покажут +24°...+28°. Только в Сумской области разогреет до +35°.

На остальной территории продлится жарка и солнечная погода с температурой +30°...+35°, а на востоке и юго-востоке +37°...+39°.

На выходных, 12 и 13 июля, небольшие дожди покапают на западе и местами в северной части страны.

Под конец недели на западе температура повысится до +23°...+28°, на севере - до +30°, в центральных областях будет +28°...+34°, на юге - до +36°, а на востоке ожидается практически 40-градусная жара.

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