Украина сама должна разработать противодействие новым российским "Шахедам", отметил Евгений Дикий.

В Украине развернулась активная битва за небо и в частности от ее завершения зависит конец войны в целом. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

"Наше самое большое достижение первых трех лет войны - было небо. Наши воздушные силы сделали то, что в свое время не смогли сделать ни афганцы, ни чеченцы, ни сирийцы. Россия всегда привыкла воевать с абсолютным преимуществом в небе. И она всегда это преимущество имела. И как она это преимущество реализовывала - мы прекрасно видели, когда разносили Алеппо и другие города Сирии. А в Украине им этого не дали. Их обычная авиация не может поткнуться дальше линии фронта", - сказал Дикий.

Он пояснил, что Украине удалось вытеснить российской авиацию за линию фронта еще в начале полномасштабного вторжения. И с тех пор, как украинские, так и российские самолеты не могут ее пересечь. Впрочем, по словам Дикого, сейчас в этом вопросе происходит перелом.

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"Россияне ничего не смогли сделать с простой авиацией. Баллистикой достигли не очень много. Но они смогли сейчас настолько масштабировать производство дронов, что теперь они наше ПВО пробили. Да, они еще не так себя могут вести, как Израиль в небе Ирана. Но мы видим четкие шаги в эту сторону", - добавил Дикий.

По словам эксперта, к количеству произведенных "Шахедов", которое России удалось масштабировать, вскоре добавится и их автономность.

"Им не нужны будут каналы связи и не нужна будет классическая навигация. Это действительно то, что нас ждет уже этой осенью. Но это тот вызов, который мы видим, понимаем, у нас есть немного времени. И надо немедленно бросать наши ресурсы на разработку противодействия. И к сожалению купить это противодействие у кого-то нельзя. Никто с этим не сталкивался. Нам первым разрабатывать противодействие", - пояснил Дикий.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что украинские мобильные огневые группы теряют свою эффективность. Причиной этому стала новая тактика применения врагом "Шахедов". Эксперт отметил, что враг запускает ударные БПЛА на высоте 2-4 километров. Из-за чего украинские войска просто не могут до них добраться.

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