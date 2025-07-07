Предполагается, что такое визуальное изменение будет только у Pro-моделей.

Известный инсайдер Маджин Бу продолжает делиться утечками касательно осенней линейки iPhone. На этот раз на рендере показали iPhone 17 Pro/Pro Max в обновленном дизайне, выполненные на основе последних слухов.

Как уже было известно по предыдущим утечкам, самым заметным изменением станет новый модуль камеры, растянутый во всю ширину задней панели – это нечто совершенно новое для семейства iPhone. Расположение объективов не изменится, а вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

Из-за переработанного блока камер логотип Apple в iPhone 17 Pro/Pro Max сместят ближе к нижней части корпуса. Как пишет Маджин Бу, с такой задней крышкой новые Айфоны должны получиться более узнаваемыми.

Видео дня

Так может выглядеть новый логотип Apple со старым чехлом MagSafe:

Презентация всех iPhone 17, включая модели Pro, ожидается в сентябре. Инсайдеры собрали 17 заметных изменений в iPhone (2025), которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации осенью.

Вместе с iPhone 17 выйдет публичная версия iOS 26, который станет самым заметным обновлением со времен iOS 7. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Операционку можно поставить на iPhone 11 и более новые смартфоны Apple.

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