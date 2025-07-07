Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 7 июля, подешевел на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 июля, также не изменился и составляет 49,51 гривни.

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НБУ установил 7 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 грн, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.

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